Adiada votação sobre referendo ao alojamento local em Lisboa

Uma decisão que foi muito criticada por vários partidos políticos.No início deste mês, o Tribunal Constitucional chumbou esta proposta. Estava previsto que fosse discutido um novo texto para o referendo, na Assembleia Municipal, mas o tema foi retirado da ordem de trabalhos e não foi a votos.





A presidente da mesa da Assembleia Municipal, a socialista Maria do Rosário Farmhouse, diz que foi uma decisão em “consciência”.







O Movimento Referendo pela Habitação entregou no dia 13 de janeiro uma proposta revista de referendo local sobre alojamento local, depois de a Assembleia Municipal de Lisboa lhe ter dado a oportunidade de reformulação, na sequência do acórdão do Tribunal Constitucional, que não deu “por verificada a legalidade” da primeira versão.