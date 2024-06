Aguiar-Branco e o apoio de Montenegro a Costa: "Devemos estar conformados"

Indicou ainda que já existe um "calendário" para os vários órgãos de soberania neste europeu: o primeiro-ministro Luís Montenegro vai estar no primeiro jogo, Aguiar Branco vai ao segundo jogo, com a Turquia e o Presidente da República irá ao último jogo da fase de grupos.



Questionado sobre o apoio de Luís Montenegro a uma eventual candidatura de António Costa a um cargo europeu, o presidente da Assembleia da República considera que a declaração do primeiro-ministro "corresponde a um sentir geral".



"Acho que é a vontade do Governo e com isso nós devemos estar conformados", afirmou Aguiar-Branco.