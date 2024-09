Amadeu Guerra nomeado para procurador-geral da República

(em atualização)Além da escolha para a Procuradoria-Geral da República,"Sob proposta do Governo, o presidente da República nomeou, nos termos constitucionais, o licenciado Amadeu Francisco Ribeiro Guerra procurador-geral da República", lê-se na nota publicada no portal da Presidência

A cerimónia de posse vai decorrer a 12 de outubro no Palácio de Belém, pelas 12h30, um dia depois do fim do mandato de Lucília Gago como procuradora-geral.









Amadeu Guerra, de 69 anos, começou a carreira há 45 anos e desempenhou funções em diversos tribunais, como o Tribunal de Trabalho de Lisboa e o 3.º Juízo Criminal de Lisboa. Até 2006, foi vogal da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e pertenceu, a partir de 2001, à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos.





Como magistrado ascendeu a procurador-geral adjunto em junho de 2004, tendo em 2008 assumido a coordenação do Tribunal Central Administrativo do Sul.





O sucessor de Lucília Gago foi diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) durante seis anos, mandato em que liderou a investigação de alguns casos complexos no país: a Operação Marquês, que tem como principal arguido José Socarates; a Operação Fizz, que levou à condenação do procurador Orlando Figueira; ou o caso dos Vistos Gold, que culminou com a absolvição do antigo ministro Miguel Macedo.





Foi enquanto desempenhou funções no DCIAP, entre 2013 e 2019, que se tornou mais conhecido do grande público, no departamento do Ministério Público especializado na investigação da criminalidade económico-financeira mais grave, complexa e organizada, ligada aos grandes casos de corrupção, branqueamento de capitais e outros crimes de colarinho branco. Amadeu Guerra assumiu em 2013 a liderança do DCIAP durante o mandato de Joana Marques Vidal como Procuradora-Geral da República.





Amadeu Guerra, natural de Tábua, no distrito de Coimbra, passou a seguir para a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, tendo sido elogiado por Lucília Gago na tomada de posse, em 2019. No ano seguinte jubilou-se, após mais de 40 anos no Ministério Público.