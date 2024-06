Aprovada audição de António Costa ao caso das gémeas

No entanto, isto não significa que o antigo primeiro ministro seja ouvido presencialmente no Parlamento.

O líder do PS, Pedro Nuno Santos, reage à aprovação de um requerimento do Chega para ouvir António Costa e afirma que está em curso uma tentativa de instrumentalização da Assembleia da República.

O secretário-geral socialista defende que o ex-primeiro-ministro nada tem que ver com o caso e aponta o dedo a quem propôs e fez aprovar a proposta de audição de António Costa.

A Comissão de Inquérito está a investigar as suspeitas de irregularidades no acesso ao tratamento no Serviço Nacional de Saúde com um medicamento para a Atrofia Muscular Espinhal.