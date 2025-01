Carolina Serrão é candidata do BE para a Câmara de Lisboa

Na reunião que durou cerca de duas horas, foi também abordada a possibilidade de uma eventual coligação pré-eleitoral à esquerda.



Carolina Serrão foi candidata nas listas do BE nas legislativas do ano passado, pelo círculo de Lisboa, em oitavo lugar.



Esta escolha não coloca de parte a possibilidade de uma eventual coligação pré-eleitoral à esquerda em Lisboa, com PS, Livre e PAN, uma vez que o BE já tinha anunciado desde o ano passado que iria apresentar uma candidatura própria à autarquia da capital, mantendo-se em aberto o diálogo sobre um programa comum.



Carolina Serrão nasceu e vive em Lisboa, tem 35 anos e é atriz e criadora. A candidatura dà presidência da Câmara Municipal de Lisboa foi aprovada no sábado em plenário de militantes da concelhia do Bloco de Esquerda, depois de o nome ter sido anunciado na semana passada. A atriz de profissão foi aprovada na semana passada pela coordenadora da concelhia do BE de Lisboa como cabeça de lista do partido à câmara da capital nas próximas eleições autárquicas.Na reunião que durou cerca de duas horas, foi também abordada a possibilidade de uma eventual coligação pré-eleitoral à esquerda.Carolina Serrão foi candidata nas listas do BE nas legislativas do ano passado, pelo círculo de Lisboa, em oitavo lugar.Esta escolha não coloca de parte a possibilidade de uma eventual coligação pré-eleitoral à esquerda em Lisboa, com PS, Livre e PAN, uma vez que o BE já tinha anunciado desde o ano passado que iria apresentar uma candidatura própria à autarquia da capital, mantendo-se em aberto o diálogo sobre um programa comum. C/Lusa