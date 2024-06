`Cheringonça` no IRS? Foi a esquerda que fez a diferença, corrige Pedro Nuno

“O Governo ainda não percebeu e não quer admitir que tem um número de deputados igual ao do PS e que isso implica cedência”, salientou.Perante as acusações da AD de que esta votação resultou de uma aliança entre PS e Chega , Pedro Nuno Santos contra-atacou: “O Chega absteve-se nas propostas do PSD e nas propostas do PS e nós não andamos a negociar com o Chega. A IL votou a favor das propostas do PSD e votou a favor das propostas do PS. O que é que há de diferente? A esquerda votou contra as do Governo e votou a favor das do PS e é por isso que a proposta do PS passou”.Os votos contra do PS, PCP, BE e Livre e a abstenção do Chega ditaram o chumbo da nova tabela de taxas dos escalões do IRS propostas pelo PSD e CDS-PP. Por outro lado, os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças aprovaram a proposta do PS sobre redução das taxas do IRS até ao 6.º escalão, mantendo as taxas dos escalões superiores.