O primeiro-ministro português e o chefe do governo espanhol assinam a esta hora vários acordos nas áreas da economia da água e industria do espaço.

Luís Montenegro e Pedro Sanchéz estão em Faro, na trigésima quinta Cimeira Luso-Espanhola com o foco na água e na gestão dos caudais dos rios que atravessam Portugal e Espanha.



Está ainda previsto um acordo para a construção de duas novas pontes, em Nisa e Alcoutim, para aproximar as populações dos dois países.



As duas comitivas integram mais de 20 ministros dos dois governos.