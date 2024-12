"Contrasta com a realidade". As reações à mensagem de Natal do primeiro-ministro

Do principal partido da oposição, o PS, a ideia de que a mensagem do chefe do executivo "contrasta com a realidade, desde logo com as medidas que o Governo tomou e com a mensagem do presidente da República".





Tecendo críticas à operação no Martim Moniz, Alexandra Leitão, líder parlamentar do PS, diz que este é um Governo "que cavalga uma perceção de insegurança que não é real e que a aproveita para entrar numa deriva de populismo securitário que em alguns momento instrumentaliza as próprias políticas".Em contraponto, o PSD a exaltar a “mensagem de esperança” do primeiro-ministro. O vice-presidente Carlos Coelho elogiou a mensagem de Natal do primeiro-ministro, afirmando que "é uma declaração que em vez de olhar para o passado, olha para o futuro como uma mensagem de esperança".

País longe do dia a dia

O PCP diz que na sua mensagem de Natal, Luís Montenegro "fala de um país que não é o país que nós encontramos no dia-a-dia".







"O senhor primeiro-ministro fala da necessidade de criar riqueza, quando o país tem sobretudo uma necessidade de distribuir a riqueza", critica o deputado Jaime Toga.Já o Bloco de Esquerda veio reagir, dizendo que o Governo devia "pedir desculpas ao país" e reconhecer que a operação policial no Martim Moniz foi "uma ação politicamente motivada"."O governo reconhece que Portugal é um país seguro, no entanto, tratar as pessoas com dignidade e humanismo não é encostá-las à parede como vimos nas operações dos últimos dias", afirmou Aliyah Bhikha, membro da comissão política do BE.Rui Rocha, presidente da Iniciativa Liberal, diz que o primeiro-ministro se apresentou aos portugueses "como um projeto político esgotado" e tentou "recuperar da ideia do oásis que já foi vendida aos portugueses em determinado momento"."É como se a aprovação do Orçamento na generalidade em outubro tivesse esgotado toda a capacidade política do Governo em Portugal", diz."O país que ele fala não é o país que os portugueses vivem todos os dias nem é o país em que vão viver com as medidas que Luís Montenegro e a AD aprovaram nos últimos tempos", afirma.Paulo Muacho, do Livre, diz que o primeiro-ministro"tentou pintar um cenário positivo mas nós damos uma nota muito negativa e temos muitas reservas em relação àquele que tem sido o trabalho deste governo e às medidas que ainda virão".Os outros partidos com assento parlamentar reagem esta quinta-feira à mensagem de Natal de Luís Montenegro.