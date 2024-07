Ex-líder parlamentar do CDS-PP aconselha "diálogo" e "pontes" ao Governo

Foto: António Cotrim - Lusa

"Não é possível governar e, sobretudo, os países serem governados com responsabilidade, com estabilidade e com qualquer tipo de estratégia se não se tentar encontrar pontes, senão entramos em disrupção atrás de dirupção e em dicotomias que são completamente artificiais", disse, nas jornadas parlamentares do CDS-PP, que decorrem na Assembleia da República, a ex-presidente do grupo parlamentar centrista.



Perante atuais e antigos deputados, a antiga secretária de Estado do Governo de Passos Coelho defendeu ainda que o ambiente no parlamento é de "crispação", mas que o problema já existe há alguns anos.



"É evidente que eu noto que o parlamento está mais crispado, mas eu também gostava de dizer isto com todas as letras: a primeira vez que eu ouvi dizer que andava a roubar foi dentro desta casa. E não foi nos últimos anos", lamentou Cecília Meireles.



A ex-líder parlamentar, que, juntamente com nomes como Ribeiro e Castro, Nuno Magalhães e Luís Pedro Mota Soares, participou num painel dedicado ao tema "50 anos do CDS no parlamento", acrescentou ainda: "Desde que daqui saí que nunca mais ouvi alguém dizer que eu andava a roubar fosse o que fosse".