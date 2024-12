Governo quer dar mais autonomia de gestão ao INEM

Segundo a ministra, o plano do Governo passa por reforçar o conselho diretivo do INEM com mais elementos e incluir bombeiros e Cruz Vermelha na comissão técnica e científica.Ana Paula Martins assume que quer alterar de forma profunda o funcionamento do INEM, mas admite que a refundação passa também por olhar para os recursos humanos.Em dia de nova ronda negocial com o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré Hospitalar, a ministra garante também que o Governo vai melhorar o vencimento destes trabalhadores, mas avisa que não pode haver desequilíbrios em relação a outras carreiras da função pública.A ministra da Saúde está a responder às perguntas dos deputados, numa audição pedida pelo Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal.