Incêndio na Madeira. Albuquerque "não me precipitei"

É a reação de Miguel Albuquerque à Antena 1, após a Polícia Judiciária ter considerado que o incêndio começou com o rebentamento de foguetes.

Miguel Albuquerque considera que não é necessário rever as regras para o uso de foguetes em arraiais, nem as regras para queimadas, mas insiste que os fogos de mão criminosa são um problema na Madeira e pede mais ação.Miguel Albuquerque garante, ao jornalista Paulo Santos, da Antena 1, que ainda não recebeu a notificação para ser ouvido no parlamento madeirense sobre o incêndio. Por isso, não confirma se vai responder por escrito ou presencialmente.