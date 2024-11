INEM. Indemnizações? "Devemos aguardar as conclusões dos inquéritos"

Em declarações no programa Entre Políticos, Alexandre Poço, deputado e vice-presidente do PSD, abre a porta ao pagamento de indemnizações a familiares das vítimas, mas sublinha a importância de aguardar por conclusões.

"Neste momento, temos um inquérito da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde e há também um inquérito por parte do Ministério Público. Eu penso que devemos saudar este facto, porque estamos a ter inquéritos que, no passado, não existiram. Por outro lado, é preciso esperar pelas conclusões antes de, naturalmente, potenciar as falhas do Estado", diz o deputado, que vinca: "Se o Estado falha, o Estado tem de assumir as responsabilidades".

"Eu acho que é para isso que são importantes os inquéritos em saúde. Só a partir da conclusão desses inquéritos é que, certamente, será possível e se, obviamente, houver pedidos por parte dos familiares - pedidos de indemnização, de responsabilização do Estado e dos responsáveis do Estado", salienta o ex-secretário de Estado do Governo de António Costa.

"Se se chegar à conclusão de que houve aqui uma causalidade direta, não é uma opção do Governo, portanto, no caso de uma ligação entre as falhas no INEM e a morte destas pessoas, a própria justiça determinará essas indemnizações", disse a deputada em declarações à Antena 1 no programa Entre Políticos.