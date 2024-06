"Julgamento público", "ingerência" e "condicionamento". Chega, IL e PCP criticam declarações da Ministra da Justiça sobre PGR

"Não me parece apropriado que uma pessoa que tem a responsabilidade de ser Ministra da Justiça - e sobre quem vai recair um papel importante na escolha do próximo Procurador-Geral da República - faça uma crítica tão direta à atuação da atual Procuradora", diz, no programa Entre Políticos da Antena 1.O deputado comunista entende que as declarações de Rita Alarcão Júdice - nas quais a ministra da Justiça afirma que um novo procurador-geral deve ser alguém que "ponha ordem na casa” e permita pôr fim a “uma certa descredibilização” vivida pelo Ministério Público - foram "além" do que era devido por parte de um governante em funções.

Para António Filipe, deputado do PCP e ex-vice-presidente da Assembleia da República, não há dúvidas, as declarações da Ministra da Justiça - em entrevista à Rádio Observador - são uma "crítica direta" de Rita Alarcão Júdice à Procuradora-Geral da República (PGR), Lucília Gago.





"Indicia uma intenção de condicionamento da atuação da personalidade que vai ser escolhida por si", insiste António Filipe, que defende que a PGR deve prestar esclarecimentos aos deputados na Assembleia da República, mas apenas sobre a atuação geral do Ministério Público e não sobre o caso concreto da Operação Influencer: "Há uma linha vermelha. A Procuradora não deve discutir casos concretos".

Chega lamenta "julgamento público" por parte da Ministra da Justiça

Rita Matias, deputada e dirigente do Chega, considera que as declarações da ministra Rita Alarcão Júdice consistem num "julgamento público" da atuação de Lucília Gago e numa "tentativa de condicionamento" do próximo titular do cargo.





A deputada do Chega justitica ainda a decisão do partido de pedir o adiamento da votação dos requerimentos entregues no parlamento pelo BE e pelo PAN para uma audição da Procuradora-Geral da República: "Há um princípio de separação de poderes que nos parece relevante e não podemos querer politizar a justiça. Em particular, preocupa-nos que os esclarecimentos sejam pedidos agora".

Iniciativa Liberal teme "ingerência" do poder político no poder judicial



Em declarações na Antena 1, a deputada defende ainda que qualquer PGR deve marcar presença no parlamento para prestar contas sobre o trabalho do Ministério Público, mas sublinha que uma eventual audição de Lucília Gago não deve ser centrada no caso concreto da Operação Influencer e das escutas telefónicas a envolver o ex-primeiro-ministro António Costa."Há um princípio de separação de poderes, o poder político não se deve intrometer no poder judicial", adianta a deputada, que admite que os liberais estão disponíveis para viabilizar os requerimentos entregues para ouvir a atual Procuradora-Geral da República.

A Iniciativa Liberal também lamenta as declarações da Ministra da Justiça sobre a atuação do Ministério Público e avisa para uma eventual "ingerência" por parte de Rita Alarcão Júdice."As declarações podem intuir que há aqui uma ingerência do poder político no poder judicial. Isso não pode acontecer, porque o que é essencial é que os cidadãos tenham a perceção de que a justiça funciona e que recuperem a confiança nas instituições democráticas", afirma Patrícia Gilvaz.





Pode ouvir este programa, com moderação do jornalista João Alexandre, nas plataformas da RTP e Antena 1 na internet.