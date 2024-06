Macron invoca "amor à liberdade" que une Portugal e França, Montenegro quer reforço dos laços

Perante os jornalistas, o presidente francês avançou que o almoço servirá para “abordar muitos temas importantes para os dois países e para a Europa”.Iremos também invocar osinternacionais, nomeadamente a Ucrânia, o Médio Oriente, a África”, adiantou.“Iremos também falar sobre a Comunidade Política Europeia, que terá lugar no dia 18 de julho no Reino Unido, um momento importante para a nossa Europa”.Neste encontro será ainda invocada a agenda bilateral. “Teremos certamentee matéria cultural e académica”, afirmou Macron.





“Muitos dos que fugiram antes e estavam exilados estavam em França, o que mostra a história particular pelo amor à liberdade, o envolvimento pró-europeu e esta dinâmica de Abril que continua a inspirar-nos”, disse.

“Os elos que nos unem são elos humanos, de uma fascinação e amizade recíprocas e muito importantes para a nossa Europa”, acrescentou.

Parceria “histórica”

"É uma honra estar aqui para discutir questões importantes para Portugal, para a França, para a Europa e para o mundo", começou por dizer Luís Montenegro, dirigindo-se a Emmanuel Macron em francês.Portugal e França têm, nas palavras do primeiro-ministro, ", quer do ponto de vista global, nas Nações Unidas e em áreas geográficas onde temos interesses que partilhamos".Recordando a mensagem do presidente francês dirigida a Portugal pelas celebrações dos 50 anos do 25 de Abril, Montenegro frisou que o "regime democrático e livre" do país foi também inspirado "em França e naqueles que no exílio aqui [neste país] foram alimentando precisamente o sonho da liberdade"."A nossa predisposição é não só continuar, como reforçar os nossos laços e por isso venho aqui, caro presidente, com", continuou o chefe de Governo português.e que pode servir os nossos povos", acrescentou, agradecendo ainda o "acolhimento e integração das autoridades francesas" à comunidade portuguesa em França.Além das questões bilaterais e das várias relações entre os dois países, Montenegro assegurou que Portugal e França estão "muito focados e solidários nas principais agendas que temos hoje na frente na união Europeia", como a invasão russa à Ucrânia, a Guerra no Médio Oriente ou o processo de "relançamento económico da Europa".Montenegro desejou ainda as "felicidades" pela realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. "(...) e será um momento de afirmação da inovação que caracteriza a França e as suas instituições", concluiu, assegurando que pretende estar presente.