Madeira. "Este Governo será um Governo de malfeitores", diz Paulo Cafôfo

Paulo Cafôfo, presidente do PS Madeira, diz não ter confiança no Executivo de Miguel Albuquerque, que afirma que será "um Governo de malfeitores".

Cafôfo responsabiliza Miguel Albuquerque pelo impasse político que se vive na Madeira e diz que tem de ser o líder do PSD a resolvê-lo.



"Quem criou este problema é que tem de o resolver, ou seja, o PSD e os partidos que deram a sua palavra de que iriam apoiar ou viabilizar este governo", disse o líder do PS Madeira aos jornalistas.



Paulo Cafôfo acusou ainda o presidente do PSD de já estar em campanha e a pensar em eleições em janeiro de 2025.