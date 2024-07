Marcelo acredita que "polícias não colocarão em causa a segurança"

Questionado pelos jornalistas numa visita a Mangualde sobre a convocação do protesto pelo Chega depois de o Governo não ter satisfeito as exigências dos polícias e GNR de um subsídio semelhante ao que foi atribuído à Polícia Judiciária, o presidente da República sublinhou que vê as forças de segurança "como fatores de segurança exemplares no nosso país".



"Outra coisa é a discussão do estatuto remuneratório entre poder político e as forças de segurança e aí acredito que o diálogo e as pontes continuarão abertas", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, optimista no sentido de serem "encontradas formas de resolução do problema".