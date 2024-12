O Presidente da República está na Eslováquia a visitar os militares portugueses. Marcelo Rebelo de Sousa encontra-se com a primeira Força Nacional destacada no país.

A Base Militar foi o palco para elogiar a missão dos 26 Militares do Exército. Estão na Eslováquia desde julho, às ordens da NATO, para reforçar a defesa do país que faz fronteira com a Ucrânia.



Antes desta visita, o Presidente da República foi recebido pelo Chefe de Estado eslovaco com honras militares e tiveram uma breve reunião.