Marques Mendes em Braga. "Sobre eleições presidenciais, falamos em 2025"

Foto: Filipa Dias Mendes - RTP

"Há um novo ciclo que Luís Montenegro está a protagonizar, com enorme sentido de Estado. É a grande surpresa política em Portugal, à esquerda e à direita", advogaria o atual comentador político, já depois de explicar a sua presença no Congresso com uma "razão afetiva".



"Pedro Nuno Santos manifestou também grande sentido de responsabilidade", acrescentou Marques Mendes, a propósito do anúncio da viabilização da proposta de Orçamento do Estado para 2025 por via da abstenção dos socialistas.