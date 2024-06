Migrações. "É sensato não deixar a bola de neve continuar a crescer", afirma Marcelo

O presidente da República diz mesmo que,e defende que lhe pareceu fazer sentido parar aquilo que já não fazia sentido.





Questionado sobre as críticas de vários partidos por ter muito rapidamente promulgado o diploma, Marcelo Rebelo de Sousa lembra que este decreto é apenas uma pequena parte do pacote legislativo das migrações e que há outros que ainda não lhe chegaram para avaliação.



Mas defendeu esta ação rápida para diminuir a pressão de quem possa chegar, algo que poderia tornar a tarefa de regularização “quase impossível”.



O presidente considerou que o Parlamento pode sempre chamar a si este decreto para o reponderar, se assim o entender, mas defende que perante idêntico documento do anterior Governo promulgou também sem enviá-lo para a Assembleia da República. Marcelo considera que esta questão, sendo nacional, deve ser tratada serenamente, não se alongando em mais comentários por estarmos em campanha eleitoral para as Europeias.



O chefe de Estado fala mesmo de um problema “urgentíssimo” e de uma “corrida contra o tempo” para regularizar migrantes e montar uma estrutura e regras para o futuro.