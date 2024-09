"Não há nada de novo". PSD quer ouvir responsável por relatório da IGF sobre TAP

Confrontado com as conclusões do inquérito da IGF e pedidos da oposição para o afastamento do ministro Miguel Pinto Luz e Maria Luís Albuquerque de cargos públicos por responsabilidades numa privatização da TAP que veem envolta em suspeitas, o deputado do PSD disse que "não há nada de novo" no relatório.





O documento conhecido na noite desta segunda-feira deixa fortes suspeitas sobre os responsáveis social-democratas envolvidos na privatização da TAP em 2015: entre estes, Miguel Pinto Luz, então secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações e atual ministro das Infraestruturas, e Maria Luís Albuquerque, ex-ministra das Finanças, ambos no Executivo de Pedro Passos Coelho.



Estranhando o timing em que o relatório é dado a conhecer, momento da indicação de Maria Luís Albuquerque como comissária europeia e lançamento de nova privatização da TAP e novamente com Miguel Pinto Luz à frente dessa operação, o parlamentar anunciou a intenção do PSD de ouvir o responsável pelo relatório.



"O PSD entregou um requerimento para ouvir o responsável da IGF na Assembleia da República", fez saber Gonçalo Lage, afirmando que Pinto Luz tem todas as condições para permanecer no cargo de ministro das Infraestruturas.