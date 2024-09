OE. PR pressiona "todos, todos, todos", diz PSD

“Se quisermos é pressão para todos nos entendermos”, sublinha a líder parlamentar do PS no programa Entre Políticos da Antena 1. “O Presidente da República não falou em dissolução e relembro que em 2021 falou.





Crise política é de La Palice”, acrescenta ainda assim Alexandra Leitão, questionada sobre as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa – que, aos jornalistas, disse que se não houver OE abre-se uma crise política. A líder da bancada socialista admite que a marcação de dois Conselhos de Estado com tanta proximidade à apresentação do Orçamento “não é costume”, mas afasta que, por essa razão, as negociações tenham desfechos diferentes.

Já pelo PSD, Hugo Soares defende que as palavras do Presidente da República são “uma forma de pressão e de chamar à responsabilidade todos os intervenientes políticos”. O líder da bancada social-democrata recusa “extrapolar” e diz querer “evitar ruído” – e por isso pediu aos deputados do PSD para que, até sexta-feira, não participem em debates na rádio ou televisão. Ainda assim, no último frente a frente em que participa antes do encontro entre Governo e PS, refere que o Chefe de Estado “foi claro ao dizer que não havendo Orçamento há uma crise económica e uma crise política”.

PS diz que “bola está do lado do Governo”, reforça que IRS Jovem e IRC são “inaceitáveis”

Alexandra Leitão considera que o encontro entre o primeiro-ministro e o secretário-geral do PS é “importante”, mas rejeita antecipar se será decisivo para chegar a acordo. No programa Entre Políticos, a socialista recusa sentir pressão dos antigos parceiros de geringonça para chumbar o OE e volta a traçar como linhas vermelhas o IRS Jovem e o IRC apresentados pelo executivo. “Não há maior resistência, nem menor abertura. Há dois aspetos que são gravosos e com os quais não concordamos. São linhas vermelhas tal como estão”, afirma a líder parlamentar do PS, que repete que “a bola está do lado do Governo”.