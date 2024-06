Paulo Raimundo está disposto a conversar sobre convergências à esquerda antes das eleições autárquicas do próximo ano mas lembra que há diferenças entre os partidos de esquerda e as propostas dos comunistas para os municípios.

O líder do PCP aceita reunir-se com o Livre para discutir acordos para as autárquicas mas não responde sobre a possibilidade de uma frente de esquerda para a câmara de Lisboa.



O comité central do PCP esteve reunido ontem e agendou o congresso do partido para o mês de dezembro na cidade de Almada.