PS pede para hoje debate de urgência no parlamento sobre instabilidade no SNS

Segundo informação adiantada à agência Lusa por fonte oficial do grupo parlamentar do PS, o pedido que os socialistas vão dar hoje entrada é para que o debate se realize na sessão plenária da Assembleia da República desta tarde.

O debate de urgência, cujo pedido é potestativo, é sobre a "falta de respostas e instabilidade no Serviço Nacional de Saúde (SNS)".

"Esta iniciativa surge num contexto de crescente preocupação com a falta de soluções e a instabilidade que se têm verificado no SNS, agravadas por sucessivos episódios que põem em causa a confiança dos cidadãos e a eficiência deste setor", justificam os socialistas.

Na terça-feira, o PS requereu a audição parlamentar urgente da ministra da Saúde e considerou que Ana Paula Martins tinha de conhecer as incompatibilidades de funções do ex-diretor executivo do SNS, António Gandra D`Almeida, em violação da lei.

"Esta instabilidade soma-se às já várias mudanças na direção do INEM, à degradação do atendimento no SNS e aos problemas graves em serviços essenciais como as urgências e os serviços de pediatria e obstetrícia, que afetam diariamente os cidadãos e enfraquecem a confiança no SNS", refere a mesma fonte oficial.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse na terça-feira à noite que nem ele nem a ministra da Saúde sabiam ou tinham como saber de eventuais incompatibilidades do diretor demissionário do SNS "na vigência do Governo anterior.

O antigo presidente da Entidade Reguladora da Saúde e ex-deputado do PSD Álvaro Almeida foi terça-feira anunciado pelo Governo para liderar a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS), na sequência da demissão de António Gandra d`Almeida.

Numa iniciativa como ministra, Ana Paula Martins foi questionada sobre uma notícia avançada pelo Correio da Manhã se sabia da acumulação de funções de António Gandra D` Almeida, dizendo conhecer o relatório de avaliação da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), que é público.

Segundo o documento da CReSAP, enquanto ainda era diretor da delegação Norte do INEM, Gandra D`Almeida apenas revelou ter exercido funções de médico de cirurgia geral no Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, Espinho de 2015 a 2022, mas não referiu os serviços prestados em Faro e Portimão enquanto dirigia o INEM do Norte.