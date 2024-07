"Tudo está em aberto". Rui Rocha não indica sentido de voto da IL

No final da reunião com Governo sobre o Orçamento do Estado para 2025, o líder da Iniciativa Liberal adiantou que não se irá pronunciar para já quanto ao sentido de voto do partido.

Ainda assim, Rui Rocha expressou preocupação com a "discriminação" de quem tem mais de 35 anos a nível de IRS. Considerou ainda que não viu "grande abertura" por parte do executivo para arranjar soluções.



O responsável defendeu ainda que é preciso "dinamizar a oferta" de habitação com medidas e avançar com o modelo "cheque-creches".



Por fim, Rui Rocha mencionou ainda o apoio às empresas e considera que o Governo está disponível para "facilitar a vida" aos trabalhadores por conta própria.