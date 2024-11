Lori Loureiro Trahan e Jack Martins entre luso-americanos eleitos na Costa Leste

A congressista democrata Lori Loureiro Trahan, cujas raízes remontam ao Porto e aos Açores, foi automaticamente reeleita para a Câmara dos Representes dos Estados Unidos pelo 3.º distrito eleitoral de Massachusetts, onde concorreu sem oposição.

Em 2018, Lori Loureiro Trahan tornou-se a primeira mulher de ascendência portuguesa a ser eleita para a Câmara dos Representantes norte-americana.

"É a honra de uma vida representar o distrito em que nasci, fui criada e onde o meu marido e eu estamos a criar a nossa família. Obrigada a todos que os confiaram em mim com o seu voto para continuar o nosso trabalho em direção a um futuro melhor. Em frente!", celebrou a democrata nas redes sociais.

Ainda no estado de Massachusetts, Jake Oliveira e Michael Rodrigues, membros do Senado estadual pelo Partido Democrata, foram igualmente eleitos sem oposição.

Por outro lado, o democrata Joe Pacheco, que concorria ao Senado estadual pelo distrito de Bristol e Plymouth, perdeu para a republicana Kelly Dooner, numa disputa renhida que resultou numa viragem do assento para o Partido Republicano pela primeira vez em décadas. Até agora, o lugar pertencia ao luso-americano Marc Pacheco, que resolveu não se recandidatar.

Já na Câmara dos Representantes estadual de Massachusetts, António Cabral, nascido em Portugal, avançou sem oposição para a reeleição pelo 13.º distrito eleitoral, um cargo que ocupa há mais de 30 anos.

Também, os lusodescendentes Alan Silvia, Christopher Hendricks e Erika Uyterhoeven foram eleitos para a Câmara dos Representantes estadual de Massachusetts.

Numa disputa para o Senado estadual entre o democrata Dylan Fernandes - neto de imigrantes açorianos - e o republicano Matt Muratore, o lusodescendente conquistou a vitória.

Entre os lusodescendentes eleitos na passada terça-feira em Massachusetts estão ainda o republicano David Vieira e o democrata Chris Flanagan, que concorreram à reeleição para a Câmara dos Representantes estadual.

No estado de Nova Iorque, o advogado luso-americano Jack Martins concorreu à reeleição para o Senado estadual pelo Partido Republicano, para representar o 7.º distrito, tendo garantido um novo mandato de dois anos.

"O povo falou - e estou honrado em continuar a ser o vosso senador estadual. Continuo comprometido como sempre com políticas de senso comum que protegerão as nossas famílias e os nossos bairros suburbanos. Obrigado à minha família, amigos e aos muitos, muitos vizinhos que me encorajam todos os dias e que me lembram pelo que estamos lutando. Vamos trabalhar", escreveu o senador e antigo autarca de Mineola, filho de imigrantes de Barcelos.

Ainda em Nova Iorque, o também republicano Jacob Ashby - cujas raízes portuguesas vêm do lado materno - concorreu à reeleição para o Senado estadual para representar o distrito 43, tendo sido reeleito.

Em Nova Jérsia, um dos estados da Costa Leste com maior presença lusitana, o democrata Manuel Figueiredo, autarca do município de Union, foi a votos para o Conselho Municipal desta mesma localidade, tendo saído vencedor.

O também luso-americano Manny Grova Jr. foi reconduzido ao cargo de vereador do Conselho Municipal de Elizabeth, uma das cidades mais populosas de Nova Jérsia.

A luso-americana Stephanie Gonçalves Pestana acabou reeleita para o Comité Escolar de Elizabeth.

Já o imigrante português Fred Esteves, natural de Arcos de Valdevez, foi eleito vereador no bairro 3 do município de Kearny, também em Nova Jérsia.

"Quero agradecer a todos os que votaram em mim. Quero que saibam que agora sou o vosso vereador e prometo que vou trabalhar muito para fazer do Kearny um lugar melhor para vivermos", escreveu Esteves na rede social Facebook.

No estado de Connecticut, o democrata Rick Lopes - filho de imigrantes de Mira de Aire - foi reconduzido à câmara alta da Assembleia Legislativa, como senador estadual, pelo 6.º distrito eleitoral.

Já na câmara baixa de Connecticut, a republicana Anne Dauphinais, neta de imigrantes da Madeira, foi reeleita pelo distrito eleitoral 44.

No estado de Rhode Island, a líder da minoria republicana no senado de Providence, Jessica de la Cruz - filha de imigrantes portugueses da Madeira e dos Açores - foi eleita com 70% dos votos.

Sem oposição, a democrata Charlene Lima avançou para um novo mandato na Câmara dos Representantes de Rhode Island, assim como a democrata Deborah Fellela Bento, que se conseguiu reeleger.

O luso-americano Joseph J. Solomon, com raízes açorianas, também venceu a corrida à reeleição pelo 22.º distrito eleitoral da Câmara dos Representantes de Rhode Island.

Outros luso-americanos e lusodescendentes concorreram para vários cargos neste ciclo eleitoral norte-americano, cujos votos ainda se encontram em processo de contabilização.

Nas eleições de terça-feira, Donald Trump foi eleito o 47.º Presidente dos Estados Unidos, tendo conquistado mais do que os 270 votos do colégio eleitoral necessários.

O Partido Republicano recuperou ainda o Senado ao ultrapassar a fasquia de 51 eleitos, enquanto na Câmara dos Representantes segue igualmente na frente no apuramento que ainda decorre.