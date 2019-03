Fernandes Thomaz quer tornar o râguebi "mais vendável"

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Mar, 2019, 12:14 / atualizado em 27 Mar, 2019, 12:14 | Râguebi

O líder da Lista B acredita que esse é o primeiro passo para cumprir o desígnio da sua candidatura, que é de "refundar o râguebi nacional", e disse à Lusa que já assegurou um conjunto de patrocinadores para "injetar capital" na modalidade caso venha a vencer as eleições de 4 de abril.



"Não quero que isso sirva de bandeira da minha candidatura, mas esse trabalho está feito", assegurou o candidato, sublinhando que "o râguebi tem de se tornar apelativo para, depois, ir buscar mais patrocínios".



O empresário do ramo da publicidade explicou que "a FPR é uma instituição sem fins lucrativos, portanto, quando mais dinheiro entrar, mais haverá para distribuir pelos clubes e associações regionais".



Ainda no plano financeiro, Fernandes Thomaz assegurou que, se vencer, não haverá verbas recebidas para desenvolvimento a serem utilizadas noutras vertentes, nomeadamente, nas seleções nacionais, cujo financiamento tem de ser garantido "através de patrocínios próprios".



Nesse sentido, o antigo presidente do CDUL sugere um plano de "profissionalização de jogadores", que é "diferente de ter jogadores profissionais".



"É preciso criar uma rede de empresas que estejam dispostas a empregar atletas com diferentes níveis de formação nos seus quadros, permitindo-lhes conciliar a sua profissão com a prática de râguebi a um nível competitivo elevado", explicou Fernandes Thomaz, garantindo que "há empresas interessadas" em fazê-lo.



O candidato lembrou que "já há clubes que o fazem, numa escala mais reduzida", mas que a federação "tem de assumir a criação dessa rede a nível nacional e partilhá-la com todos os clubes".



Lourenço Fernandes Thomaz terá como adversário, na corrida à liderança da FPR, Carlos Amado da Silva, da Lista A, que apresentou a candidatura no início de fevereiro.