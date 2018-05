Final do Nacional de râguebi suspensa por um prazo máximo de 15 dias

Lusa Comentários 03 Mai, 2018, 16:53 / atualizado em 03 Mai, 2018, 16:54 | Râguebi

“Este período permitirá ao Conselho de Disciplina da FPR iniciar os processos disciplinares, incluindo as notificações das notas de culpa e receção das respetivas defesas, chegando a conclusões, ainda que preliminares”, indica o comunicado publicado no sítio oficial do organismo na Internet.



A final do campeonato, que estava marcada para o próximo sábado, tinha sido suspensa na segunda-feira, com efeitos imediatos e sem agendamento de uma data para a sua realização, na sequência dos incidentes ocorridos durante o jogo Direito-Agronomia, da meia-final da competição.



A FPR tinha indicado que iria “formalizar, junto das autoridades policiais, queixa-crime contra incertos”, no sentido de “responsabilizar criminalmente os responsáveis pelas cenas absolutamente lamentáveis e degradantes que se verificaram nas bancadas do campo da Tapada da Ajuda”.



O organismo considerou que os acontecimentos do último sábado foram “os mais graves de uma série de incidentes verificados desde a primeira jornada da presente época desportiva, que incluem invasões de campo, um número recorde de castigos por agressões e ofensas, incidentes envolvendo dirigentes e público, e até uma agressão a menor, que foi exemplarmente castigada”.



O encontro entre o Direito e a Agronomia ficou marcado por cenas de violência nas bancadas e no relvado e pela ausência da equipa de arbitragem, que levou a que o jogo, que o Direito venceu por 15-12, fosse dirigido por uma pessoa recrutada da bancada.



Na outra meia-final do campeonato nacional de râguebi, disputada no domingo, o Belenenses venceu o Dramático de Cascais, por 37-10.