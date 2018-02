Portugal soma segunda vitória no Rugby Europe Trophy

Lusa 10 Fev, 2018, 18:07 | Râguebi

Depois do triunfo convincente no primeiro jogo da competição diante da República Checa (45-12), os 'lobos' entraram aguerridos no Estádio no Jamor, instalando-se no meio campo holandês e mostrando que queriam manter a vantagem no confronto direto até este encontro, registando nove vitórias, três empates e apenas uma derrota.



António Pinto foi inteligente ao apanhar a defesa visitante desprevenida, escapando-se com rapidez pela linha para fazer o seu segundo ensaio internacional e colocar Portugal na frente do desafio.



A Holanda não se deixou abalar pela fraca prestação até então, respondendo com agressividade e obrigando os 'lobos' a recuarem no terreno, mas sem chegaram à zona de finalização para inverter a desvantagem.



Contudo, era a seleção portuguesa que jogava melhor e tinha bem estudada a estratégia e os pontos fracos do adversário, concretizando mais dois ensaios, novamente por António Monteiro e outro por Salvador Vassalo, enquanto Louis Rodrigues se apresentava eficaz nas respetivas conversões e penalidades.



A Holanda regressou dos balneários com um resultado nada abonatório (24-0), pressionando Portugal ao subir as suas linhas e alcançando o seu primeiro ensaio no encontro, através de Sep Visser, que fez o seu quatro neste Europe Trophy.



Se nos primeiros 40 minutos foram os 'lobos' a comandar, os holandeses mostravam-se agora mais compactos e coesos a defender, uma vez que a seleção orientada por Martim Aguiar começou a jogar com a boa diferença no marcador, mas deu-se mal, acabando por sofrer mais um ensaio holandês.



O conjunto laranja estava a dois ensaios e uma conversão de igualar a partida, porém foram os 'lobos' com uma jogada individual de Louis Rodrigues a desequilibrar por completo a defesa adversária e a oferecer o ensaio a Nuno Guedes.



Portugal 'cerrou fileiras' com a vantagem ainda mais confortável e soube gerir bem o resultado, com Francisco Vieira ainda a ter tempo para fazer o último ensaio português.







Jogo realizado no Estádio do Jamor, em Oeiras.



Portugal - Holanda, 36-12.



Ao intervalo: 24-0.



Sob arbitragem do francês Sebastian Minery, as equipas alinharam:



-Portugal: Hugo Valente, Nuno Mascarenhas, Bruno Medeiros, Geordie Mcsullea, Gonçalo Uva, Salvador Vassalo, Sebastião Villax, Vasco Mendes, Manuel Queirós, Louis Rodrigues, António Monteiro, António Vidinha, Tomás Appleton, Nuno Guedes e Manuel Pinto.



Jogaram ainda: Francisco Bruno, João Vasco Corte-Real, Francisco Vieira, Francisco Sousa, Jorge Abecasis e Gonçalo Domingues.



Ensaios (1): António Monteiro (08 e 26), Salvador Vassalo (36), Nuno Guedes (60) e Francisco Vieira (79).



Conversões (3): Louis Rodrigues (09, 27, 37) e Nuno Guedes (80).



Penalidades (1): Louis Rodrigues (34).



Treinador: Martim Aguiar.



- Holanda: Hugo Langelaan, Mark Darlington, Andrew Darlington, Marl Wokke, Chesney Crosby, Vincent Wright, Dirk Danen, Kevin Krieger, Jake Ashby, David Weersma, Sep Visser, Storm Carrol, Josh Gascoigne, Siem Noorman e Liam McBride.



Jogaram ainda: Ross Bennie-Coulson, Arno Macken e Kieran Hogg.



Ensaios (1): Sep Visser (42) e Storm Carroll (54).



Conversões (1): David Weersma (55),



Penalidades (0).



Treinador: Gareth Gilbert.







Assistência: Cerca de 400 espetadores.