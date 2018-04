Rugby: Sub-20 de Portugal campeões da Europa

RTP Comentários 14 Abr, 2018, 20:13 / atualizado em 14 Abr, 2018, 20:30 | Râguebi





Um ano depois de vencer em Bucareste a competição, numa final também disputada frente à Espanha, Portugal sagrou-se bicampeão europeu de Sub-20 após um triunfo inequívoco. A Seleção espanhola, que tinha garantido um lugar na final com vitórias claras sem pontos sofridos frente à Ucrânia (82-0) e Rússia (30-0), dominou os primeiros minutos e colocou-se em vantagem com a conversão de uma penalidade (0-3), mas a partir dos 10 minutos os portugueses assumiram o controlo do jogo.



Superior no duelo entre avançados, Portugal marcou o primeiro ensaio aos 14 minutos, por Duarte Costa Campos, e antes do intervalo uma penalidade de João Lima colocou o resultado em 8-3. Na segunda parte, a superioridade portuguesa acentuou-se e, com naturalidade, os jovens jogadores nacionais dilataram a vantagem, com ensaios de Martim Cardoso e Duarte Azevedo.



XV da Seleção Nacional:



1 – David Costa, 2 – Nuno Mascarenhas, 3 – José Pimentel, 4 – José Roque, 5 – Manuel Peleteiro, 6 – Manuel Pinto, 7 – João F. Vital, 8 – Duarte C. Campos (5), 9 – Martim Cardoso (5), 10 – Tomás Lamboglia, 11 – Duarte P. Gonçalves, 12 – João Lima (3+3+2), 13 – Rodrigo Marta, 14 – Diogo Cardoso, 15 – Manuel Cardoso Pinto.



Suplentes: 16 – João F. Lima, 17 – José Sarmento, 18 – Filipe Granja, 19 – Manuel Barros, 20 – Sebastião Silva, 21 – Frederico Simões, 22 – Duarte Azevedo (5), 23 – António Puerta, 24 – Manuel Dias, 25 – Simão Van Zeller (2), 26 – Gonçalo Santos



Ensaios de Duarte Costa Campos, Martim Cardoso e Duarte Azevedo. Transformações de Simão Van Zeller e João Lima. Penalidades (2) de João Lima