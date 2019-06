Seleção de râguebi de sevens termina etapa inaugural do Europeu em sétimo

Lusa Comentários 23 Jun, 2019, 16:41 | Râguebi

Depois de no sábado ter vencido o grupo B com três triunfos em outros tantos encontros, o que garantiu desde logo a presença no torneio de qualificação olímpica, Portugal averbou dois desaires e apenas uma vitória no segundo dia da competição.



Os ‘lobos’ cederam por 45-0 frente à Alemanha, nos quartos de final, perderam por mais equilibrado 14-12 com a Espanha, nas meias finais da ‘poule’ de apuramento do quinto ao oitavo lugar, terminando com uma vitória ante a Itália, por 22-17, na discussão do sétimo lugar.



A segunda e última etapa do Europeu disputa-se em Lodz (Polónia), em 20 e 21 de julho, mas antes disso a seleção ainda joga o torneio de qualificação para Tóquio2020, em Colomiers (França), em 13 e 14 do mesmo mês.