Selecionador de râguebi garante Portugal preparado para vencer a Polónia

14 Fev, 2019 | Râguebi

Na apresentação do desafio, numa unidade hoteleira de Setúbal, o treinador português lembrou que "a Polónia foi, de longe, a equipa mais difícil que Portugal defrontou no ano passado", mas garantiu que "o grupo aprendeu a lição" nessa partida, que venceu apenas na `bola de jogo`, por 27-25, em Lodz.

"São um adversário muito perigoso na colisão e que tem evoluído muito. Acima de tudo, temos de ser mais efetivos na primeira placagem", apontou Martim Aguiar.

Em representação da equipa, Tomás Appleton reforçou que "a lição está bem estudada" e apontou ao objetivo final.

"A nossa meta é a mesma do ano passado: ganhar a competição", afirmou o jogador do CDUL, que, com 25 anos, é um dos mais experientes do grupo, acrescentando: "Temos alguns elementos novos, provenientes dos sub-20, mas estão a integrar-se bem e estamos a criar um bom entrosamento".

Do lado polaco, o selecionador Duaine Lindsay não poupou elogios à seleção portuguesa.

"São, provavelmente, a melhor equipa da competição. Gostam de praticar um jogo rápido, mas queremos surpreendê-los no seu terreno", afirmou o técnico irlandês.

Já o capitão polaco, Piotr Zeszutek, disse desejar "que seja um jogo duro" e reconheceu que "não vai ser tão fácil surpreender Portugal como no ano passado", mas referiu que a sua equipa espera "proporcionar um bom espetáculo a todos os adeptos portugueses e polacos".

O Rugby Europe Trophy é o segundo escalão da modalidade a nível europeu e decorre até 08 de junho. O vencedor desta competição disputará um `play-off` de acesso ao Rugby Europe Championship com o último classificado desse escalão.

Portugal tem como adversários, nesta edição, a Polónia (sábado, em casa), Holanda (09 de março, fora), Suíça (16 de março, fora), República Checa (23 de março, em casa) e Lituânia (6 de abril, fora).