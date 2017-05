Lefebvre sofre acidente e dois furos na terceira especial

Lusa 19 Mai, 2017, 17:43 | Rali de Portugal

"Numa parte rápida, perdi a traseira e bati num monte. Demos uma volta. Tenho dois pneus furados e apenas um suplente", lamentou o 11.º do Mundial, que partiu do oitavo lugar para o segundo dia da prova.



Lefebvre ainda terminou a especial, cedendo 2.36 minutos para o finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), que foi o mais rápido nos 18,1 quilómetros da classificativa, liderando o rali, e saiu à hora prevista para a quarta especial, em Ponte de Lima.



"O Lefebvre teve um grande acidente. Eu também quase me despistei no mesmo sítio", referiu o norueguês Mads Ostberg (Ford Fiesta), que partiu para o troço de Caminha depois do francês da Citroën.