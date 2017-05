Rali de Portugal: Liderança já passou por sete pilotos após 12 especiais

Lusa 20 Mai, 2017, 17:04 / atualizado em 20 Mai, 2017, 17:06 | Rali de Portugal

Thierry Neuville (Hyundai i20) e Mads Ostberg (Ford Fiesta) começaram por repartir o primeiro lugar na superespecial de Lousada, na quinta-feira, seguindo-se a alternância entre quatro pilotos no segundo dia, que, só por si, supera os registos dos ralis já disputados na temporada.



Na sexta-feira, primeiro foi o neozelandês Hayden Paddon (Hyundai i20), seguiu-se o finlandês Jari-Mati Latvala (Toyota Yaris), o norte-irlandês Kris Meeke (Citroën C3) e o estónio Ott Tänak (Ford Fiesta).



Hoje, na 12.ª classificativa do rali, o francês Sébastien Ogier (Ford Fiesta) instalou-se no primeiro lugar, ficando com a estrada limpa para a conquista do seu quinto Rali de Portugal e reforçar a liderança do Mundial, que tenta vencer pela quinta vez.



Nas cinco anteriores provas do campeonato do Mundo, apenas o Rali da Argentina conheceu mais do que dois líderes, casos de Ogier, do britânico Elfyn Evans (Ford Fiesta) e do belga Thierry Neuville (Hyundai i20).



Nos restantes, Ogier e Neuville ocuparam o primeiro lugar no Mónaco, Latvala e Neuville na Suécia, o finlandês Juho Hanninen (Toyota Yaris) e Meeke no México e Meeke e Neuville em França.



Após 12 troços cronometrados, que tiveram nove vencedores diferentes e cinco repetentes - a superespecial e a primeira passagem por Ponte de Lima tiveram dois e três mais rápidos 'ex aequo' - Ogier lidera com 19,5 segundos sobre Neuville e 25 sobre o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20), que ainda não passaram pelo topo do rali português, que termina no domingo.