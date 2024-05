Rali de Portugal. Acidentes interrompem a prova

Primeiro, foi o piloto espanhol Pepe López, do WRC2, a capotar o seu Ford Fiesta após deixar a traseira do seu carro escorregar em demasia, acabando por bater no morro de terra no exterior da curva e capotando.



O incidente não teve consequências físicas quer para o piloto quer para o navegador David Vázquez.



Entretanto, também o japonês Yuki Yamamoto (Toyota Yaris) capotou ao quilómetro 15 deste primeiro troço, acabando por interromper definitivamente a competição na classificativa de Mortágua.



Tanto o piloto como o navegador Marco Salminen saíram ilesos. No local ficou também parado o norte-irlandês William Creighton (Ford Fiesta).



Os pilotos do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), cuja classificação é definida neste primeiro dia completo da prova lusa, viram-se afetados por esta situação.



A organização deverá atribuir tempos nominais a todos os que se tenham visto impedidos de completar a especial.



O belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que começou este primeiro dia completo do rali português, tem o melhor tempo nesta classificativa, ocupando a liderança provisória, com 0,8 segundos de vantagem sobre o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) e 2,1 sobre o estónio Ott Tänak (Hyundai i20).