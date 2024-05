Rali de Portugal. Kris Meeke é o favorito entre os "portugueses"

Meeke venceu as três primeiras provas da época e lidera o CPR com 18 pontos de vantagem sobre Armindo Araújo (Skoda Fábia), que conta já com 17 participações, tendo sido o melhor português em 13.O piloto de Santo Tirso, que já venceu esta prova por três vezes, em 2003, 2004 e 2006, anos em que não pontuou para o Campeonato do Mundo (WRC), reconhece que Meeke é o favorito no CPR, e que já até já venceu, em 2016, quando disputava o Mundial.”, disse Araújo.O piloto da Skoda tem como principal objetivo ser o melhor piloto de nacionalidade portuguesa.”, apontou.A classificação do CPR fecha no final da primeira etapa, na sexta-feira, pelo que a partir daí o que está em jogo é o título virtual de "melhor português".





O Rali de Portugal arranca esta quinta-feira, com a cerimónia de partida em Coimbra, que antecederá a superespecial da Figueira da Foz, a única classificativa agendada para o primeiro dia. Na sexta-feira as equipas enfrentam oito especiais, com dupla passagem por Lousã, Arganil, Góis e Mortágua, num total de 129,84 quilómetros cronometrados.



Após três provas disputadas, Kris Meeke lidera, com 84 pontos, fruto das vitórias em Fafe, Algarve e Amarante.



Armindo Araújo, que foi segundo classificado nas três provas, tem 66 pontos, contra os 32 do surpreendente Lucas Simões (Ford Fiesta).



Nas duas rodas motrizes lidera Hugo Lopes, com 55 pontos, mais 20 do que Ricardo Sousa e 25 do que Pedro Pereira, que fecha os lugares do pódio.