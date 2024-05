Rali de Portugal. Sébastien Ogier procura um novo recorde

Ogier, que conta oito títulos mundiais (2013, 1014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 e 2021) no seu palmarés, não vence o Rali de Portugal desde 2017, então com o Ford Fiesta.



O piloto francês estreou-se a ganhar precisamente em Portugal, em 2010, numa altura em que a prova ainda se disputava no Algarve, repetindo o triunfo em 2011, 2013, 2014 e 2017.



De então para cá, falhou sempre o triunfo e a liderança isolada no topo dos que mais vezes festejaram em Portugal.



Este ano, entre os vários motivos de interesse, a prova portuguesa, que decorre entre quinta-feira e domingo, possui a maior lista de inscritos do ano e terá em competição sete anteriores vencedores, Ogier, o finlandês Kalle Rovanperä, o galês Elfyn Evans, o estónio Ott Tänak, o belga Thierry Neuville, o norte-irlandês Kris Meeke e o português Armindo Araújo, estes dois últimos, agora, ao volante de carros da categoria Rally2, a segunda mais importante, a seguir aos Rally1 híbridos.



Ao todo, serão nove os carros da principal categoria em Portugal, mais um do que na edição do ano passado.



Além de Ogier, o bicampeão mundial Kalle Rovanperä persegue em Portugal a terceira vitória consecutiva e pode igualar o feito do italiano Miki Biasion)



Por outro lado, Portugal pode assistir a um quinto vencedor diferente na temporada, depois dos triunfos de Neuville (Hyundai i20), Esapekka Lappi (Hyundai i20), Rovanperä (Toyota Yaris) e Ogier (Toyota Yaris) nos quatro primeiros ralis, em Monte Carlo, Suécia, Quénia e Croácia, respetivamente.



Luta entre Toyota e Hyundai



A Toyota, campeã em título, surge na máxima força pois além dos dois pilotos a tempo inteiro, Elfyn Evans e Takamoto Katsuta, traz o regressado Ogier (desde 2022 que está em part-time), e o bicampeão do mundo em título, Rovanperä, que aposta no terceiro triunfo consecutivo na prova lusa, apesar de este ano também não disputar o campeonato a tempo inteiro.



A Hyundai lidera o Mundial de pilotos com Neuville (86 pontos), que abriu o ano com uma vitória em Monte Carlo, mas viu a sua vantagem sobre Evans encurtar para seis pontos após o Safari. Ott Tänak é outro dos candidatos da Hyundai à vitória em Portugal, tal como o espanhol Dani Sordo, segundo classificado em 2021 e 2023.



No WRC2 com todos os favoritos



A categoria Rally2 tem uma lista de 40 inscritos, de longe a maior da época até ao momento. Na prova do WRC2 estão todas as principais figuras do Mundial, como o líder do campeonato, o sueco Oliver Solberg (Skoda), que vai tentar vingar a vitória perdida no ano passado em Portugal, devido ao pião – e posterior penalização – na superespecial de Lousada.



Gus Greensmith (Skoda) e Yohan Rossel (Citroën) surgem logo atrás do sueco no Mundial, mas há que contar ainda com Teemu Suninen (Hyundai), Nikolay Gryazin (Citroën), Pepe López (Skoda), Sami Pajari (Toyota), Georg Linnamäe (Toyota) ou Jan Solans (Toyota).



O Rali de Portugal é a quinta de 13 provas do Mundial, que este ano tem um novo sistema de pontuação, que atribui 18 pontos ao líder no final do segundo dia, atribuindo os restantes sete no domingo.