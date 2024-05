Rali de Portugal. Sébastien Ogier tenta evitar 2022

Empatado com o finlandês Markku Alén, ambos com cinco cetros, o francês tem nova hipótese de estabelecer-se como recordista absoluto na 57.ª edição da competição, que decorre, este ano, entre esta quinta-feira e domingo, mas a façanha é algo que o próprio diz não estar no seu horizonte, colocando a competitividade como grande objetivo.



Depois de se estrear a vencer em 2010 e repetir o feito em 2011, 2013, 2014 e 2017, Ogier não voltou a vencer em solo luso, tendo participado pela última vez em 2022, numa prestação marcada por dois furos e um despiste.



"Para ser honesto, de momento, eu só espero fazer melhor do que na última vez. Porque há dois anos foi um desastre para mim. Houve furos e muitos problemas. Portanto, o plano é sermos competitivos e lutar para ganhar", assumiu, em declarações aos jornalistas, à margem da antestreia do filme "Corrida para a Glória", na Exponor, em Matosinhos, na véspera do início da competição.



Ainda que a última edição não tenha sido de boa memória, o piloto da Toyota Yaris não deixou de se mostrar satisfeito e otimista no regresso à quinta etapa do Campeonato do Mundo de Ralis.



"Estou feliz por voltar. Se considero que tenho uma boa posição de partida no primeiro dia [quinto posto]? Acho que estará tudo bem, pelo menos com o tempo. Deve estar sol, o que facilita um pouco no asfalto", vaticinou.



O Rali de Portugal arranca esta quinta-feira, com a cerimónia de partida em Coimbra, que antecederá a superespecial da Figueira da Foz, a única classificativa agendada para o primeiro dia.



Na sexta-feira as equipas enfrentam oito especiais, com dupla passagem por Lousã, Arganil, Góis e Mortágua, num total de 129,84 quilómetros cronometrados.