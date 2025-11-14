À terceira será de vez?









O primeiro Portugal-Arménia aconteceu perto do virar do século, em 1997, e teve como palco o Estádio do Bonfim, em Setúbal, com a seleção lusa a registar um 3-1, que acabou por ser insuficiente para chegar ao Mundial1998.



No Algarve, há uma década, Cristiano Ronaldo deu a vitória à seleção nacional, naquele que foi o segundo jogo oficial de Fernando Santos como selecionador, numa campanha que só acabou com Portugal a levantar a taça de campeão europeu em França.



O golo do capitão só apareceu na segunda parte, numa exibição sofrida da equipa lusa, com o guarda-redes Rui Patrício em destaque, ao impedir várias vezes que os arménios chegassem à vantagem ainda durante a primeira metade.



Valeram os três pontos, já como tinha sucedido anos antes em Leiria, com a formação de Luiz Felipe Scolari, graças a um tento do avançado Hugo Almeida, ainda na primeira parte.



Esse jogo deixou Portugal a um ponto do Euro2008, 'carimbado' dias depois (0-0 com a Finlândia), no Dragão.



Em agosto de 1997, em Setúbal, Domingos Paciência, Luís Figo e Pedro Barbosa fizeram os golos da seleção nacional, de Artur Jorge, com Assaduryan a reduzir para a equipa visitante, fazendo o único tento dos arménios em solo luso, até hoje.



A quarta receção à equipa da antiga União Soviética acontece no domingo, a partir das 14:00, no Estádio do Dragão, no Porto, com arbitragem do bósnio Irfan Peljto, em jogo da última jornada do Grupo F de apuramento para o Mundial 2026.



O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio, que se realiza entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México e que, pela primeira vez, vai ter 48 seleções.



O segundo colocado terá de disputar os play-offs.



Um triunfo no domingo, no Estádio do Dragão, garante logo a Portugal um lugar no próximo Campeonato do Mundo. O empate também pode ser suficiente, mas, para isso, a seleção nacional tem de terminar com melhor diferença entre golos marcados e sofridos do que Hungria ou Irlanda, que se defrontam em Budapeste.Portugal entra nesta decisiva ronda com um saldo positivo de cinco golos, enquanto a Hungria regista dois e a Irlanda um.Um ‘escândalo’ – leia-se derrota portuguesa - frente à Arménia pode igualmente resultar em apuramento, mas só se magiares e irlandeses empatarem na capital húngara.Na pior das hipóteses, a caminhada para tentar chegar ao próximo Campeonato do Mundo não ficará por aqui, com a equipa de Roberto Martínez a ter acesso ao play-off.A derrota de ontem em Dublin não só fez Portugal manter-se para já fora da lista de apurados, mas também afastou Cristiano Ronaldo do jogo do Dragão, em resultado da sua primeira expulsão com a camisola das ‘quinas’, ao jogo 226.Não estará Ronaldo, mas estará Bruno Fernandes, que falhou o encontro na capital irlandesa devido a castigo.Sem grandes dúvidas, o médio do Manchester United deverá saltar logo para o ‘onze’ inicial, mas não será a única alteração, a começar na frente, com Gonçalo Ramos a aparecer como o suplente natural de Ronaldo.Nas alas, Rafael Leão, Francisco Trincão ou Francisco Conceição todos prometem tomar o lugar de João Félix, que teve prestação muito infeliz em Dublin, enquanto no setor mais recuado pode acontecer uma surpresa, com Matheus Nunes, em excelente forma no Manchester City, a merecer uma oportunidade de Martínez para a posição de ‘lateral/médio’ de que o técnico espanhol é adepto.Portugal venceu sempre nas três vezes que defrontou a Arménia em solo luso, embora das duas últimas vezes não tenha passado do 1-0 perante uma das seleções mais frágeis do futebol europeu. Contudo, em nenhum dos encontros se verificou um resultado desnivelado.