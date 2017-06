Adrien Silva promete Portugal ao melhor nível para vencer Rússia

Lusa 19 Jun, 2017, 17:13 | Seleção Nacional

"Vamos em busca da primeira vitória, sabemos que vai ser um jogo bastante complicado perante o público deles -- vão ter um apoio muito forte --, mas temos capacidade para contrariar", afirmou o capitão do Sporting, em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol.

A equipa das `quinas` defronta a anfitriã Rússia, na quarta-feira, em Moscovo, na segunda jornada do Grupo A da competições, depois de se ter estreado no domingo, em Kazan, com um empate frente ao México (2-2).

"Portugal entra sempre para ganhar, não o fizemos no primeiro jogo, apesar de termos feito o necessário para o conseguir. Agora, não adianta pensar neste resultado, mas sim focarmo-nos no que temos de fazer contra a Rússia, que é ganhar", frisou.

O médio `leonino` disse também esperar dificuldades no jogo de encerramento do grupo, diante da Nova Zelândia, no sábado, em São Petersburgo.

"Ambas as equipas têm qualidade e são bem organizadas, sabemos que temos de estar ao nosso melhor nível para as contrariar", rematou.

Após a primeira jornada, a Rússia lidera o agrupamento, com três pontos, graças à vitória por 2-0 frente aos neozelandeses, enquanto Portugal e México seguem no segundo posto, com um ponto.