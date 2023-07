Ana Borges garante que Portugal quer estar nos "oitavos"

”, afirmou a experiente e polivalente internacional lusa.A jogadora do Sporting, com 161 internacionalizações e 11 golos pela seleção principal, foi clara: “”.Ana Borges disse ter a consciência das dificuldades que Portugal vai enfrentar, frente a um conjunto que em oito Mundiais nunca caiu antes das meias-finais, mas prometeu que a equipa, conhecida como as "navegadoras", está pronta.”, frisou a futebolista de 33 anos.A número 9 lusa garantiu que as jogadoras acreditam que o apuramento é possível, para uns oitavos de final que, para Portugal, seriam na Austrália, mais precisamente em Sydney ou Melbourne, em 6 de agosto.”, garantiu Ana Borges, em conferência de imprensa, no estádio Eden Park, depois da tradicional familiarização com o relvado.No histórico entre as duas seleções, a equipa lusa perdeu os 10 jogos disputados e nem um golo marcou, tendo sofrido 39. No último embate, em 2021, Portugal perdeu por 1-0, em Houston.”, finalizou Ana Borges.Portugal, que começou com um desaire face aos Países Baixos (0-1) e depois bateu o Vietname (2-0), entra para a terceira e última jornada da fase de grupos dependente apenas de si próprio para chegar aos oitavos de final, ainda que tal signifique que tenha vencer os Estados Unidos, na terça-feira, em Auckland.No Eden Park, a partir das 8h00 em Lisboa, as comandadas de Francisco Neto podem também conseguir o apuramento com um empate, mas, para isso, era necessário que o já eliminado Vietname vencesse os Países Baixos, à mesma hora, em Dunedin.