António Costa anuncia medalha comemorativa para a seleção feminina

”, começou por escrever o governante, na sua página oficial na rede social Twitter, antes de a equipa das quinas aterrar no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.Portugal concluiu na terça-feira a primeira participação de sempre num Mundial feminino, ao ficar-se pela fase de grupos da competição que decorre na Austrália e na Nova Zelândia, depois de empatar 0-0 com os Estados Unidos, bicampeões mundiais, na terceira jornada do Grupo E.”, acrescentou António Costa, no mesmo "tweet".A equipa das quinas estreou-se em Mundiais femininos, na sua nona edição, depois de duas presenças em Europeus, em 2017 e 2019, com um desaire por 1-0 frente às neerlandesas, mas, somando depois, a primeira vitória de sempre em fases finais, com o triunfo frente às vietnamitas por 2-0, com golos Telma Encarnação e Kika Nazareth.