António Costa diz que atitude da seleção é “exemplo" para todos

”, apontou o chefe do Governo português, no final do encontro, na zona mista do estádio de Dunedin, na Nova Zelândia.O primeiro-ministro destacou que “” e considerou que “” do Mundo.Sobre as possibilidades das "navegadoras" se apurarem para os oitavos de final, António Costa afirmou que “tudo pode acontecer” e manifestou o desejo de que Marcelo Rebelo de Sousa também venha a deslocar-se à Nova Zelândia para assistir a jogos da seleção feminina.”, declarou.O primeiro-ministro revelou ainda que vai estar com a seleção portuguesa “amanhã (segunda-feira) de manhã” no hotel onde a equipa está instalada, mas, logo na zona mista do estádio de Dunedin, teve a oportunidade de dar a Jéssica Silva “os parabéns pela forma como a equipa jogou e se bateu”.”, comentou.A seleção portuguesa feminina de futebol perdeu por 1-0 com os Países Baixos, na sua estreia absoluta num Mundial, em encontro da primeira jornada do Grupo E, em Dunedin, na Nova Zelândia.Um golo de Stefanie van der Gragt, aos 13 minutos, selou o triunfo das neerlandesas, vice-campeãs mundiais em título, que passam a contar os mesmos três pontos do que os Estados Unidos, vencedores por 3-0 face ao Vietname, no sábado.A formação comandada por Francisco Neto volta a jogar na quinta-feira, defrontando o Vietname, em Hamilton, pelas 8h30 em Lisboa, fechando o Grupo E face aos Estados Unidos, em Auckland, em 1 de agosto, pelas 8h00.