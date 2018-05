Benfica com 12 jogadores nos eleitos de Rui Bento para o Europeu de sub-17

Lusa Comentários 01 Mai, 2018, 12:01 | Seleção Nacional

Dos 25 escolhidos para o estágio, o técnico abdicou dos guarda-redes Diogo Almeida (Sporting) e Francisco Meixedo (FC Porto), do defesa Sandro Cruz (Benfica), do médio Rafael Pereira (FC Porto) e do avançado Tiago Gouveia (Benfica).



Mesmo assim, com 12 convocados o Benfica domina a lista, que conta ainda com quatro jogadores do FC Porto e dois do Sporting, enquanto Vitória de Guimarães e Sporting de Braga cedem um jogador cada.



O Campeonato da Europa de sub-17 vai ser disputado em Inglaterra, entre 04 e 20 de maio.



Portugal, que venceu as edições de 2003 e 2016, viaja hoje para Londres, e depois para Burton Upon Trent, e vai estrear-se na competição frente à Noruega, na sexta-feira, em Walsall.



Depois, a equipa das 'quinas', defronta, ainda em jogos do Grupo B, a Eslovénia, na segunda-feira, em Chesterfield, e a Suécia, três dias depois, em Burton Albion.



Os dois primeiros classificados do agrupamento avançam para os quartos de final, fase em que vão defrontar os melhores colocados do Grupo A, que inclui Inglaterra, Suíça, Itália e Israel.



Além dos títulos em sub-17, Portugal venceu quatro vezes a prova quando era disputada no escalão de sub-16, em 1989, 1995, 1996 e 2000.







Lista dos 20 convocados:



- Guarda-redes: Gonçalo Tabuaço (Vitória de Guimarães) e João Monteiro (Benfica).



- Defesas: Francisco Saldanha (Benfica), João Ferreira (Benfica), Levi Faustino (FC Porto), Rafael Brito (Benfica), Tiago Matos (FC Porto) e Tomás Tavares (Benfica).



- Médios: Bernardo Silva (Benfica), Gonçalo Ramos (Benfica), Henrique Jocu (Benfica), Nuno Cunha (Benfica), Rodrigo Fernandes (Sporting) e Rodrigo Valente (FC Porto).



- Avançados: Eduardo Ribeiro (Sporting de Braga), Fábio Silva (FC Porto), Félix Correia (Sporting), Henrique Pereira (Benfica), Jair Tavares (Benfica) e Umaro Embaló (Benfica).