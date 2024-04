Bernardo Paçó substitui Edu Sousa na seleção de futsal

Bernardo Paçó, de 23 anos, já tinha feito parte do grupo nas duas últimas jornadas da ronda de elite de acesso ao Mundial2024, com Finlândia e Geórgia, mas ainda não cumpriu a sua primeira internacionalização.Portugal começa por defrontar a Eslovénia na próxima quinta-feira (21h00), seguindo-se novo jogo em 13 de abril (19h30), no sábado seguinte, estando ambos agendados para o Pavilhão Multiusos de Odivelas.Os jogos integram o plano de preparação para a fase final do Campeonato do Mundo 2024, que se realizará no Uzbequistão, entre 14 de setembro e 6 de outubro de 2024.André Correia (CR Leões Porto Salvo) e Bernardo Paçó (Sporting).André Coelho (FC Barcelona, Esp), Tomás Paçó (Sporting) e Tiago Sousa (Sporting de Braga).Afonso (Benfica).Erick (FC Barcelona, Esp).Diogo Santos (Sporting), Lúcio Rocha (Benfica), Silvestre Ferreira (Benfica), Tiago Brito (Sporting de Braga), Miguel Ângelo (Fortitudo Pomezia, Ita) e Bruno Pinto (CR Leões Porto Salvo).Fábio Cecílio (Sporting de Braga) e Kutchy (Benfica).Zicky (Sporting) e Neves (Sporting).