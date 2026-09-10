Braga recebe Portugal-Dinamarca em novembro para a Liga das Nações





(Com Lusa)





Este encontro será o último da fase de grupos disputado em solo nacional, com a formação lusa, agora orientada pelo selecionador Jorge Jesus, a fechar a ‘poule’ três dias depois, com um duelo fora diante do País de Gales.O encontro entre a formação lusa, que venceu a última edição da Liga das Nações em 2025, e os dinamarqueses, marcado para 14 de novembro, um sábado, pelas 19:45, marca o regresso de Portugal ao Estádio Municipal de Braga, quatro anos depois do último desafio.“No histórico de encontros disputados no recinto bracarense, há uma partida que salta à vista: uma vitória precisamente diante da Dinamarca, por 1-0, com um golo de João Moutinho. Estávamos em outubro de 2015 e, nesse encontro, Portugal qualificava-se para mais uma fase final da sua história: o Europeu de 2016”, refere a FPF, lembrando que a seleção acabou depois por conquistar o Campeonato da Europa, em França.A estreia de Portugal na defesa do título, que também já tinha conquistado em 2019, vai ocorrer no Estádio José Alvalade, em Lisboa, diante da formação do País de Gales, no dia 24 de setembro, pelas 19:45, na primeira ronda do Grupo A4.Depois do primeiro jogo do novo selecionador Jorge Jesus, que substituiu o espanhol Roberto Martínez após o Mundial2026, a formação lusa desloca-se à Noruega, num jogo agendado para 27 de setembro.Na terceira jornada do Grupo A4, Portugal joga na Dinamarca, em 1 de outubro, antes de receber a seleção norueguesa, no dia 4 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto.Os dois primeiros classificados do grupo apuram-se para os quartos de final da Liga das Nações, enquanto o terceiro enfrenta um dos segundos da divisão inferior na luta pelo um lugar na Liga A, o que não acontece com o quarto, é que é relegado à Liga B.