Cancelo, Pepe e Nuno Mendes a titulares na Seleção

Diogo Costa repete a titularidade. João Cancelo entra para o lado direito e Pepe, recuperado da covid-19, entra para o centro da defesa. Danilo e Nuno Mendes compõem a restante defesa de Portugal.





No meio campo e frente de ataque, os nomes são os mesmos que alinharam frente à Turquia: João Moutinho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Otávio, e depois Cristiano Ronaldo e Diogo Jota serão as peças mais ofensivas de uma equipa que vai tentar encontrar o segredo para marcar à Macedónia do Norte.





Relativamente ao jogo com os turcos, saem da equipa titular de Portugal Diogo Dalot, Raphaël Guerreiro e José Fonte.







O selecionador Fernando Santos aposta novamente numa equipa que esteve bem no meio campo durante a última partida, a tanatr solicitar a eficácia de Jota e Ronaldo.