Capitã Dolores Silva fala de "momento muito especial"

"Sabemos que as emoções serão sempre muito fortes, pois estamos num Campeonato do Mundo. Acima de tudo, temos de pegar na motivação e na vontade que nós tempos de competir ao mais alto nível num grande palco e juntar o que temos vindo a trabalhar ao nível organizacional, de preparação para o jogo", explicou.

Para o embate com as neerlandesas, atuais vice-campeãs mundiais em título, Dolores Silva pede também, do alto das suas 150 internacionalizações "AA", que Portugal seja uma equipa "o mais concentrada possível e muito focada".

"Temos de continuar com o foco que temos tido até agora, pegar no coração, e na nossa alma portuguesa, e levar tudo isso para dentro do campo para dar o melhor por Portugal", frisou

As emoções são muitas, mas Dolores Silva, que já marcou 17 golos pela principal seleção lusa, garante uma equipa preparada para a histórica ocasião.

"O coração? Está a palpitar muito bem, felizmente. Estamos muito motivadas, muito felizes por estar aqui. O sonho é bem real. Tivemos o privilégio de poder já assistir a alguns jogos e também à apresentação do Mundial. Ver o nosso nome representado foi, sem dúvida, um momento impactante para todas nós", frisou.

A 24 horas do jogo, Dolores Silva pede também aos portugueses que apoiem, ainda que à distância.

"Faço um apelo para que acorde toda a gente, sejam as gerações mais novas ou as gerações mais velhas. Acima de tudo, espero que amanhã [domingo], Portugal desperte bem cedo para nos ver. Seria muito bom para todas nós", garantiu a `capitã` lusa.

A jogadora do Sporting de Braga, de 31 anos, garante que as "navegadoras" têm sentido "uma envolvência muito grande" por parte do público português e que isso tem sido "muito positivo e especial".

"Estamos a inspirar as gerações futuras e estamos também a representar as gerações passadas. Este é um momento muito importante para o futebol feminino português, e somos umas privilegiadas por fazer parte dele. Por isso, contar com o apoio dos portugueses seria fantástico", garantiu.

O nono encontro entre Portugal e Países Baixos, da primeira ronda do Grupo E, está marcado para domingo, pelas 8h30 em Lisboa, no Forsyth Barr Stadium, em Dunedin, na Nova Zelândia, com arbitragem da ucraniana Kateryna Monzul.

O agrupamento é liderado pelos Estados Unidos, bicampeões em título, que este sábado bateram o Vietname por 3-0, com Sophia Smith em destaque, com dois golos (14 e 45+7 minutos) e uma assistência, para Lindsay Horan fechar o resultado (77), em Auckland.