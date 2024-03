Carlos Queiroz acredita que seleção portuguesa pode ter sucesso no Euro2024

“Estamos num momento de consistência e estabilidade. Estamos no bom caminho e, com aquela pontinha de sorte, temos todas as condições para trazer mais um sucesso para a seleção portuguesa e para o futebol português em geral”, disse o técnico, à margem da gala do jornal 'O Gaiense', onde foi homenageado com o prémio carreira.



Carlos Queiroz, que está atualmente sem projeto profissional, depois de ter deixado a seleção do Qatar, no final do ano passado, confessou que tem acompanhado percurso da equipa portuguesa, e considera que o país tem de estar orgulhoso pelos feitos conseguidos.



“Temos conseguido competir contra as melhores seleções do mundo, e acho que o povo português deve estar orgulhoso disso. Nem sempre é possível, mas o que é importante é que nós, hoje, cada vez que jogamos, sabemos que vitória está alcance”, analisou.



O ex-selecionador nacional também enalteceu o facto de a equipa principal estar a capitalizar os bons resultados e também a promover uma renovação, preparando o futuro.



“Temos de aproveitar sempre estas oportunidades para olhar para a frente, sem nunca descuidar o presente. Neste momento, estamos a ganhar profundidade de soluções, que nos permite afastar de fases anteriores instáveis, quando não tínhamos alternativas para algumas posições”, recordou.



Além de Carlos Queiroz, também o treinador da seleção feminina, Francisco Neto foi homenageado nesta gala do jornal 'O Gaiense' pelo seu trabalho, considerando que é consequência do crescimento do futebol luso.



“Aquilo que seleção tem vindo a fazer acaba por ser a ponta do iceberg de todo o desenvolvimento do futebol português. Esperamos continuar com este crescimento até porque todos beneficiamos desse trabalho”, disse o técnico.