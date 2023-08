Casa Pia confirma contratação de avançado brasileiro Jajá

O jogador, de 22 anos, jogou na Rússia emprestado pelo Athletico Paranaense, chegando agora a Portugal para integrar o plantel comandado por Filipe Martins.



O Casa Pia anunciou a contratação nas redes sociais, mas sem revelar os contornos no negócio, limitando-se a publicar uma fotografia do jogador, que hoje já participou no jogo-treino diante do Benfica B e até assistiu Godwin para o segundo golo no triunfo por 2-0.



No Brasil, Jajá envergou ainda as camisolas de Grêmio Novorizontino, CRB e Cruzeiro, os dois últimos por empréstimo do Athletico Paranaense.