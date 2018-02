Cláudia Neto e duas estreantes na lista de convocadas para Algarve Cup

Lusa 19 Fev, 2018, 18:00 | Seleção Nacional

A `capitã` da equipa das `quinas` ultrapassou os problemas físicos que a tinham afastado da última convocatória e volta à lista de Neto, que inclui ainda outros quatro regressos, casos de Ana Leite, Matilde Fidalgo, Rute Costa e Laura Luís.

Nota ainda para duas estreias, da lateral esquerda Nádia Gomes (Orlando Pride) e da guarda-redes Ana Rita Oliveira (Sporting de Braga), ambas antigas internacionais sub-19.

Na competição, Portugal está inserido no Grupo A, com a Noruega, 14.ª equipa mundial e quatro vezes vencedora da prova, a Austrália, quarta no `ranking` FIFA, e ainda a China, 16.ª da hierarquia e campeã em 1999 e 2002.

A formação lusa estreia-se perante a China, em 28 de fevereiro, no Estádio Municipal de Lagos, antes de defrontar a Austrália no Estádio do Algarve, em 02 de março, e a Noruega, no dia 05.

Para a 25.ª edição do torneio, a concentração da seleção arranca a 26 de fevereiro, em Lisboa, antes de dois dias de treino no Campo de Treinos Vale do Garrão, `quartel-general` da equipa durante a prova.

- Lista de 23 convocadas:

Guarda-redes: Rute Costa (Sporting de Braga), Inês Pereira (Sporting) e Ana Rita Oliveira (Sporting de Braga).

Defesas: Nádia Gomes (Orlando Pride, EUA), Carole Costa (Sporting), Matilde Fidalgo (Sporting), Sílvia Rebelo (Sporting de Braga), Mónica Mendes (Brescia, Ita) e Raquel Infante (Rodez Aveyron, Fra).

Médios: Cláudia Neto (Wolfsburgo, Ale), Tatiana Pinto (Sporting), Fátima Pinto (Sporting), Ana Capeta (Sporting), Vanessa Marques (Sporting de Braga), Dolores Silva (Sporting de Braga), Andreia Norton (Sporting de Braga) e Mélissa Antunes (Sporting de Braga).

Avançados: Ana Borges (Sporting), Ana Leite (Sporting), Diana Silva (Sporting), Laura Luís (Sporting de Braga), Jéssica Silva (Levante, Esp) e Carolina Mendes (Atalanta, Ita).